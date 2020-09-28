ميناء السدرة يستعد لتصدير 750 ألف برميل من النفط الخام

يستعد ميناء السدرة النفطي هذه الأيام لتصدير شحنة من «خام السدرة» النفطي تقدر بنحو 750 ألف برميل.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن إحدى الناقلات النفطية تقوم حاليا بشحن 750 ألف برميل من النفط الخام من الميناء.

وميناء السدرة النفطي تديره شركة الواحة للنفط التي شرعت في عمليات التعقيم للمقار الفنية والإدارية بالميناء، بحسب الوكالة.

«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في 19 سبتمبر الجاري، رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

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