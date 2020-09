النعاس: المشهد في ليبيا هزلي والصراع الدائر تتحكم في موازينه الدول الكبرى

قال المحلل العسكري، محمد النعاس، إن المشهد من المنظور

الاستراتيجي يوضح أن الليبيين لا يملكون من أمرهم شيئًا، وأن الصراع الدائر في ليبيا

تتحكم في موازينه الدول الكبرى.

وعلّق النعاس على التسريبات التي تتحدث عن تشكيل مجلس عسكري

يكون “حفتر” عضوًا فيه، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح رئيسًا له، بالتساؤل

: “هل يستطيع تسيير مهامه من طرابلس؟ وهل يقبله الشعب؟ “، لافتًا إلى أن

هذه التسريبات لا تؤخذ على محمل الجد لكنها بالتأكيد تشير لأمر معين وهو أساسي أنّ

المشهد الحالي هزلي.

وأكد النعاس، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،

دبلوماسية أمريكية مخضرمة، لكنّها تقع في ذات العبثية التي وقع بها الرؤساء قبلها،

فجميع من تولى رئاسة البعثة اصطدموا بعقبة واحدة، وهي أنّ الدول الكبرى المتحكّمة بالملف

الليبي لن تمرّر أيَّ حلٍّ في مجلس الأمن إلا إذا كان متفقًا مع الخطة المرسومة لغرفة

العمليات التابعة لها، وأما المناكفات التي تتم في الملف الليبي عن طريق مجلس الأمن،

فما هي إلا خطوة لإخراج ليبيا من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

