النظيف: تجاهل الناتو لنداءات عدم التدخل العسكري في ليبيا تسبب في تسريب ملايين الأسلحة

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، محمد

صالح النظيف، أن تجاهل حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لنداءات الأفارقة بعدم

التدخل العسكري في ليبيا تسبب في تسريب نحو 60 مليون سلاح صغير إلى بلدان الساحل المجاورة.

وقال النظيف، إن الأزمة تفاقمت في مالي بعد أزمة 2011 في

ليبيا، مضيفًا أنه حين قرر حلف شمال الأطلسي التدخل، عارض الاتحاد الأفريقي ذلك، ولكن

أحداً لم ينصت إليه.

وقال النظيف، إن أحد أهم أسباب الأزمة في مالي وجود مسلحين

غادروا ليبيا أثناء تدخل حلف شمال الأطلسي، علاوة على أن 3 ملايين تشادي كانوا يعيشون

في ليبيا، وحدود بلدهم كانت مغلقة آنذاك، وهؤلاء سمح لهم بالتدفق لاحقا إلى منطقة الساحل

والنيجر ومالي، وإن مالي شهدت تدفق موجة الآلاف من المقاتلين المسلحين، والإرهابيين

الذين شاركوا في الحرب في ليبيا، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

