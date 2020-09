ناجي: جلسات المغرب تأجلت بسبب نقاط عالقة في طريق التفاهمات بين مجلسي النواب والدولة

قال الباحث السياسي الليبي، جمال ناجي، إن جلسات الحوار المنعقدة

في المغرب تأجلت لأسباب متعلّقة بنقاط عالقة في طريق التفاهمات التي يسعى إليها مجلسا

النواب والدولة.

وأوضح ناجي، في تصريحات صحفية، أنه من غير المنطقي أن تكون أسباب

لوجستية هي سبب التأجيل لمحادثات بدأت قبل 3 أسابيع، وكان موعد الجولة الثانية منها

معروفًا منذ نهاية جولتها الأولى.

وأكد ناجي، أن أهم العقبات في طريق التوقيع على الاتفاق النهائي

تتعلّق بتقاسم المناصب ونقل بعض المؤسسات السيادية إلى سرت، ورفض ما يسمى بمجلس الدولة

لهذا الاقتراح، وإصرار مجلس النواب عليه، وأيضًا مسائل أمنية متعلّقة بسرت والحقول

النفطية ومن يحرسهما ولمن تتبع، لافتًا إلى أن حلحلة هذه النقاط التي تشكّل تعقيدًا

حقيقيًا، تعني أنّ الاتفاق تمّ والتوقيع عليه مسألة وقت.

