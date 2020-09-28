«الخدمات الصحية» تكثف برامج التوعية بمخاطر «كورونا» في «بنغازي»

عقد ناصر مختار الكاديكي مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي صباح اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2020 م بمقر الإدارة اجتماعا مع مع منسقي التثقيف الصحي بالعيادات والمراكز الصحية التابعة للإدارة بحضور أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، وبعض أعضاء المكتب.

ورحب الكاديكي في بداية الاجتماع بالحضور وأثنى على جهودهم الواضحة في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي وأكد على ضرورة استمرار و تكثيف هذه البرامج في مجال مكافحة جائحة كورونا وفي مختلف المجالات الصحية الأخرى بشكل مباشر ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرافق الصحية والتي يجب أن تكون تحت إشراف منسق التثقيف الصحي.

وأكد على ضرورة نشر برنامج العمل اليومي والخدمات التي يقدمها المرفق الصحي بالفترتين الصباحية والمسائية عبر هذه الصفحات ، وتناول الاجتماع أيضا استعراض المناسبات الصحية القادمة وهي اليوم العالمي للقلب الذي سيوافق يوم غدٍ الثلاثاء ، و شهر التوعية بسرطان الثدي (شهر أكتوبر) ، واليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر، و اليوم العالمي لغسل اليدين في 15 أكتوبر واقتراح الأنشطة المناسبة لها في ظل جائحة كورونا، وفي ختام الاجتماع فتح باب النقاش في كل المواضيع الطروحة.