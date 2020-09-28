وصول 40 مليون دينار إلى مصارف بني وليد من «مركزي طرابلس»

وصلت مساء اليوم، الثلاثاء، سيولة نقدية إلى مطار بني وليد قادمة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تقدر بـ 40 مليون مخصصة لفروع المصارف التجارية العاملة في المدينة.

وقال المشرف على عملية التوزيع، عزالدين أبوبكر لـ«بوابة الوسط» إن الطائرة التي نقلت السيولة النقدية كان في استقبالها عدد من مندوبي المصارف التجارية بالمدينة، مشيرا إلى أن المصارف ستشرع خلال الفترة القادمة في توزيع السيولة النقدية، بسقف سحب يختلف من مصرف إلى آخر حسب عدد العملاء.

وذكر أبوبكر أن القيمة المالية التي خصصت من هذه الشحنة قسمت على النحو التالي: 22 مليون لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة، 9 مليون للمصرف التجاري الوطني، و9 مليون لمصرف سوف الجين الأهلي.

وتعاني كافة مصارف مدينة بني وليد من نقص حاد في السيولة النقدية ما أثر سلبًا على الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات في المدينة، حيث تتعامل العديد من المحال التجارية بالصكوك المصدقة لتخفيف الضغط على المواطنين.

ويعمل في مدينة بني وليد 5 مصارف تجارية هي: مصرف الجمهورية بني وليد، الجمهورية سوف الجين، الجمهورية فرع تينيناي، المصرف الأهلي، والمصرف التجاري الوطني.

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