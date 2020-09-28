“العربية”: اتفاق بمحادثات الغردقة على توزيع المناصب العسكرية بحسب الأقاليم الليبية

ذكرت قناة “العربية” الإخبارية أن الأطراف الليبية في مدينة الغردقة المصرية وقعوا على مذكرة تفاهم أولية.

وقالت القناة الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة على المشاورات الليبية، إن اللجان العسكرية بالغردقة سترفع توصياتها للبعثة الأممية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل هيئة عسكرية تضم كافة الأطراف الليبية، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق على توزيع المناصب العسكرية بحسب الأقاليم.

وأضافت: “تم الاتفاق أيضا على إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والشرطة، ستتكفل بحماية مقر الحكومة الليبية ومنشآت النفط”، مؤكدة التوافق على دمج أبناء القبائل في المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة.

وكانت البعثة الأممية قالت في بيان لها اليوم الاثنين إن فرقا عسكرية وشرطية من شرق وغرب ليبيا، بدأت محادثات أمنية وعسكرية، في إطار محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية (5 + 5)، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت البعثة الأممية في بيانها الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، عن امتنانها العميق للحكومة المصرية على جعل هذه المحادثات المهمة ممكنة، وعلى استضافتها السخية للوفود، كما أعربت عن شكرها للوفدين اللذين أبديا موقفًا إيجابيًا واستباقيًا بهدف تهدئة الوضع في وسط ليبيا.

وتوقعت البعثة في ختام بيانها أن يتم دمج نتائج هذه الاجتماعات المباشرة في اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5”.