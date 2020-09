أعلنت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن قوة التدخل السريع

ستتكفل بحماية مقر الحكومة الليبية الجديدة ومنشآت النفط.

