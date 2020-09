أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها سترعى اجتماعا وزاريا بشأن ليبيا بالتنسيق مع ألمانيا، في الخامس من أكتوبر المقبل، موضحة أن الاجتماع سيكون امتدادا لمؤتمر برلين.

