فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة

أفاد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج المكلف بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، بوصول فريق سيمنس إلى محطة كهرباء السرير الغازية، لإجراء العمرات الجسيمة لوحدات التوليد بالمحطة، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن وصول فريق شركة «سيمنس» الألمانية إلى محطة السرير جاء «بعد جهود مضنية من المفاوضات».

وأوضحت الشركة أن الفريق الألماني سيقوم بإجراء «العمرات الجسيمة لثلاث وحدات الأولي والثانية والثالثة في محطة السرير والوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي والوحدة الخامسة بمحطة الزويتتية لرفع القدرات الإنتاجية لمجابهة الذروة الشتوية».

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أنه «سيكون هناك عمرات لوحدات GE وهي الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي والوحدة الأولى بمحطة جنوب طرابلس والوحدة الأولى والرابعة بمحطة الزاوية والوحدة الأولى والثانية بمحطة الخمس والوحدة (لم تسمها) بمحطة الجبل الغربي (الرويس)».

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