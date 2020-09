أعلنت السفارة الفرنسية بليبيا، اليوم الاثنين، أنها ترحب باستئناف الاتصالات المباشرة حول القضايا الأمنية والعسكرية بين الأطراف الليبية في الغردقة، وجددت دعمها الكامل للصيغة 5 + 5 .

