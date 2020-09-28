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الخطوط الإفريقية تعلن عودة رحلاتها مع تونس بداية أكتوبر 

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قررت الشركة الليبية الإفريقية القابضة للطيران فتح المجال الجوي مع تونس، اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة في قرار نشرته على صفحتها بفيسبوك، أنها أجرت مشاورات مع الجانب التونسي فيما يخص فتح المجالين الجوي والبري، تقرر على إثرها فتح المجال الجوي من السلطات المختصة تدريجيا حسب البرتوكولات الصحية المعمول بها بين البلدين، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطا لقبول الواصلين إلى تونس، سيبدأ تطبيقها ابتداء من اليوم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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