سفارة مالي بطرابلس تسجل رعاياها من المهاجرين استعدادا لإعادتهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس قيام مندوب سفارة مالي بطرابلس اليوم الأثنين بتسجيل المهاجرين من رعايا بلاده من نزلاء مركز إيواء طرابلس طريق السكة الذين تم إنقاذهم في الفترة الأخيرة.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن تسجيل النزلاء يأتي تمهيدا لاستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم لتسهيل عودتهم طواعية إلى بلادهم جوا عبر مطار إمعيتيقة الدولي ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ودعا الجهاز المنظمات الدولية للإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في الفترة الأخيرة لتوفير مراتب للنوم ومواد تنظيف وتعقيم وكذلك الكمامات لتفادي حدوث أي أمراض معدية بين المهاجرين غير الشرعيين.