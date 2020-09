أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن مصدر مسؤول بمكتب النائب العام أكد صحة نبأ اعتقال عميد بلدية بني وليد سالم انوير بتهمة اختلاس أموال عامة.

The post عاجل // مصدر مسؤول يؤكد صحة نبأ اعتقال سالم انوير عميد بلدية بني وليد لاتهامه باختلاس أموال عامة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24