أعلنت مصادر صحفية، أن ميناء السدرة النفطي يستعد هذه الأيام لتصدير شحنة من خام السدرة النفطي تقدر بنحو 750 ألف برميل.

وأوضحت المصادر، أن إحدى الناقلات النفطية تقوم حاليًا بشحن 750 ألف برميل من النفط الخام من الميناء.

