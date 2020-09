الفايدي: اتفاق جنيف يفتقر لتوحيد الرؤية السياسية

قال منسق القبائل الليبية، عادل الفايدي، إن مصير اتفاق جنيف هو نفس مصير اتفاق الصخيرات؛ لأنه يفتقر إلى توحيد الأُطُر والصفوف والرؤية السياسية، ولا يضم كلّ الشخصيات الفاعلة.

وأكد الفايدي، أن بعثة الأمم المتحدة تصر على تدوير الوجوه، والاستعانة بشخصيات كان لها دور كبير في تأزيم الحل، مؤكدا أن القبائل التي تمثل كتلة كبيرة في البلاد لم تنجح بشكل واضح في توحيد صفوفها، والكثير من المساهمات التي تتم باسم القبائل لا تعبّر عن قيمها الحقيقية.

