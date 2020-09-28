“خارجية النواب” تشيد بمواقف فرنسا والإمارات لدعم استقرار ليبيا

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيبه بتصريحيّ وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما، وحثّا فيه على دعم وقف إطلاق النار الدائم ودعم الحوار السياسي بين الليبيين ووقف التدخلات الأجنبية.

واعتبر العقوري أن العمل على الملف الاقتصادي سيخفف من حدة النزاع في ليبيا، مؤكداً على أهمية ما صرّح به لودريان بضرورة توزيع عائدات النفط بعدالة بين جميع المناطق.

كما جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، على التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وحرص المجلس على التنسيق المستمر مع الجانبين الإماراتي والفرنسي لإيجاد حل للأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي.

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