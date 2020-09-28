البعثة الأممية تعلن انطلاق محادثات أمنية عسكرية ليبية في مصر اليوم

اجتمعت اليوم في مدينة الغردقة المصرية، وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، حيث انطلقت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسبما أعلنته البعثة اليوم.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، حيث أعربت البعثة الأممية عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات، واستضافتها للوفود، كما تقدمت بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفا إيجابيا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

هذا وأبدت البعثة تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض تلك النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة.

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