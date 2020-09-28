لجنة مجابهة كورونا بمصراتة: سحب 167 مسحة أنفية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

أكد اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة أن إجمالي المسحات الأنفية البلعومية التي تم أخذها اليوم الاثنين بلغت 167 مسحة.

وبينت اللجنة أن إجمالي المسحات التي تم سحبها هذا اليوم بلغت 167 مسحة أنفية بلعومية موزعة على عينات أخذت من داخل المقر 146 مسحة انفيه بلعومية ومن خارج المقر 21 مسحة انفيه بلعومية.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة أمس الاثنين بلغت 22 حالة داخل البلدية.