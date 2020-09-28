المريمي: جميع القوى الليبية تمهد حاليا لاجتماع جنيف في أكتوبر القادم

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن جميع القوى الليبية تمهد حاليا لاجتماع جنيف، الذي سيعقد في أكتوبر المقبل لبحث اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة، وكذلك المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

المريمي قال في تصريح لموقع العربية.نت، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاتفاق على المناصب السيادية، والتشاور للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الليبية وتضمن أمن البلاد والمنطقة والمتوسط، وتحقق الاستقرار للشعب الليبي، مشيرا إلى أن كافة الحوارات ستكون وفق أساس إعلان القاهرة ومخرجات برلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا