النمروش: التعاون العسكري مع تركيا يشمل جميع مجالات الدفاع

التقى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح النمروش في طرابلس، مع السفير التركي لدى ليبيا سيرجات اكسين، وبحث معه مجالات التعاون العسكري المشترك بين تركيا وحكومة الوفاق وأوجه تعزيزها.

وأوضح النمروش خلال الاجتماع أن التعاون العسكري مع الجانب التركي يشمل جميع مجالات الدفاع لتطوير كوادر الوزارة وتأهيل العناصر العسكرية التابعة لها.

يذكر أن النمروش قد تحدث في وقت سابق بعد تعيينه وزيرا للدفاع في حكومة الوفاق، عن إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية دون الحاجة لوجود القيادة العامة الحالية للجيش الوطني وبناء نواة جديدة لجيش حقيقي، في إشارة منه إلى مباحثات 5+5 في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية