أوحيدة: الليبيون يريدون معرفة معايير اختيار الشخصيات المتحاورة في جنيف

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن أبناء الشعب الليبي يريدون معرفة المعايير التي اتبعتها بعثة الأمم المتحدة لاختيار الشخصيات المتحاورة في جنيف، مشيرا إلى أهمية إطلاع المواطنين على الأسس التي وضعتها البعثة لدعوة تلك الشخصيات، إلى جانب معرفة إمكانياتهم وقدراتهم وأي قاعدة يمثلون.

وشدد أوحيدة في تصريحات خاصة ل “اليوم السابع”، على أن الأزمة الليبية لا زالت معقدة، وأن المجتمع الدولي الذي تمثله البعثة في ليبيا لا زال بعيدا عن حل حقيقي وواقعي يفصل في أسباب الأزمة الحقيقية بعيدا عن الأطماع الداخلية والخارجية، إلا إذا تم تجاوز ذلك بتفاهمات وطنية داخل ليبيا تترفع عن المحاصصة والإملاءات الخارجية على حد قوله.

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