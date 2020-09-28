وزير تركي: الشعب الليبي هو من يخسر جراء الحرب

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن ليبيا غير قادرة على إنتاج النفط رغم وجود مليارات البراميل من الاحتياطات لديها، وحتى لو أنتجت فهي غير قادرة على بيع هذا النفط.

وأضاف دونماز، في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية، الاثنين، أن الحرب في ليبيا تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، معرباً عن أمله بتحقيق السلام والهدوء في ليبيا بأسرع وقت لأن “الشعب الليبي هو من يخسر”.

وكشف الوزير التركي عن وجود تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وحكومة الوفاق، وقال إن بعض المستثمرين الأتراك لديهم اتفاقات في ليبيا حول محطات الكهرباء التي تدار بالغاز الطبيعي.

وذكر أن هناك مشروعاً تنفذه شركة تركية لإنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس، بقدرة 1000 ميغاواط، وهي على وشك الانتهاء، مشيرا إلى ضرورة توفير الأمن لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة وإلا ستصبح بلا فائدة.

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