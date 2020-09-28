وصول فريق شركة سيمنس الى محطة السرير

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

28 September, 2020

قال مدير عام الإدارة العامة الإنتاج المكلف لالشركة العامة للكهرباء ان فريق شركة سيمنس وصل إلى محطة السرير الغازية لاجراء العمرات الجسيمة لثلاث وحدات وهي الاولى والثانية والثالثة في محطة السرير والوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي والوحدة الخامسة بمحطة الزويتتية وذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية لمجابهة الذروة الشتوية القادمة .

واضاف في تصريح له وفق صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انه سيكون هناك عمرات لوحدات GE وهي الوحدة الرابعة شمال بنغازي والوحدة الاولى جنوب طرابلس والوحدة الاولى والرابعةالزواية والوحدة الاولى والثانية الخمس.