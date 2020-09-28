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أهالي بدر يلتزمون بالحظر الشامل (صور)

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام أعضاء الحرس البلدي في بدر وبالتعاون مع بعض من الأجهزة الأمنية، بمتابعة ومراقبة تطبيق قرار حظر التجول الشامل والصادر عن المجلس البلدي.

وكان المجلس قرر فرض حظر تجول لـ24 ساعة ولمدة أسبوع كامل بدءا من الأحد، ومنع التنقل بين كافة المناطق والقرى، وإقفال جميع المرافق الإدارية العامة والخاصة والورش والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية باستثناء المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات ومحطات التحلية والمخابز ومواد التنظيف.

ورصدت “218” التزام أصحاب المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم بتلك التعليمات حفاظا على سير تطبيق الحظر ولسلامة المواطنين من وباء كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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