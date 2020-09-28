أهالي بدر يلتزمون بالحظر الشامل (صور)

قام أعضاء الحرس البلدي في بدر وبالتعاون مع بعض من الأجهزة الأمنية، بمتابعة ومراقبة تطبيق قرار حظر التجول الشامل والصادر عن المجلس البلدي.

وكان المجلس قرر فرض حظر تجول لـ24 ساعة ولمدة أسبوع كامل بدءا من الأحد، ومنع التنقل بين كافة المناطق والقرى، وإقفال جميع المرافق الإدارية العامة والخاصة والورش والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية باستثناء المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات ومحطات التحلية والمخابز ومواد التنظيف.

ورصدت “218” التزام أصحاب المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم بتلك التعليمات حفاظا على سير تطبيق الحظر ولسلامة المواطنين من وباء كورونا.

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