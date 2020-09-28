ضبط 32 ألف قرص مخدر أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ رأس اجدير

أعلنت مركز جمرك راس اجدير ضبط 32 ألف قرص مخدر أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد عبر منفذ رأس اجدير.

وأكدت وكالة الأنباء الليبية، أن مصلحة الجمارك أعطت اهتماما كبيرا لمركز جمرك راس اجدير من أجل استقرار البلاد الأمني والاقتصادي .

جدير بالذكر أن المحامية التونسية، وفاء الشاذلي كانت قد كشفت منتصف أغسطس الماضي عن تسليم أحد قيادي تنظيم القاعدة الإرهابي معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، متسائلة بقولها: “ماذا يخططون لتونس؟”.

وقالت “الشاذلي”، عبر حسابها بفيسبوك، “إن هناك خبرا وصلني البارحة يبدو أنه صحيح نظرا لجدية المصدر وقد أقض مضجعي ولا يمكنني السكوت عليه حول تسلم قيادي من تنظيم القاعدة قيادة معبر رأس الجدير”.

وأضافت “أن هذا القيادي الإرهابي هو محمود بن رجب، وهو من العناصر الخطيرة جدا، الذي ألقي القبض عليه في السعودية وتم تسليمه لليبيا”.