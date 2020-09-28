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مصارف بني وليد تتلقى سيولة نقدية بـ40 مليون دينار

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي بني وليد، وصول سيولة نقدية إلى مطار المدينة، الاثنين، قادمة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تقدر بـ40 مليون بهدف توزيعها على فروع المصارف في المدينة.

وقال المجلس في بيان، إن عددا من مندوبي المصارف التجارية بالمدينة، كانوا في استقبال السيولة بالمطار، مضيفا أن المصارف ستشرع في توزيع السيولة النقدية خلال الفترة القادمة، بسقف سحب يختلف من مصرف إلى آخر حسب عدد العملاء.

وأوضح أن السيولة تم تقسيمها على النحو التالي: 22 مليونا لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة، و9 ملايين للمصرف التجاري الوطني، و9 ملايين لمصرف سوف الجين الأهلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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