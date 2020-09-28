وزيرا خارجية مصر والدنمارك يبحثان مستجدات الملف الليبي

بحث وزير الخارجية المصرية سامح شكري مع نظيره الدنماركي يبي كوفود أمس بالقاهرة، آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي وفي مقدمتها الملف الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، بأن شكري استعرض الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكدا تواصل بلاده مع مختلف الأطراف الليبية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع قدما بمسار تحقيق الأمن والسلام، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية.

كما اتفق الوزيران على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

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