سيف النصر: ليبيا يمكنها أن تستوعب جميع القوى الوطنية

أكد عضو مجلس النواب المنشق، أيمن سيف النصر، أن استضافة مؤتمر

جديد للمصالحة الوطنية الليبية في القاهرة، مهمة ليست مستحيلة إذا توفرت ما وصفها بالنوايا

الحسنة، وتمّ تغليب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح السياسية والعقائدية والمناطقية.

وشدد سيف النصر، في تصريحات صحفية، على أن ليبيا يمكنها أن

تستوعب جميع القوى الوطنية وتُنهي كافة التدخّلات الخارجية.

