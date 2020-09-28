«تسييري سرت» يستثني مستشفى ابن سينا ومحطات النهر الصناعي من طرح الأحمال 

بحث المجلس التسييري سرت، خلال اجتماع مشكلات العجز القائم فى الشبكة العامة للكهرباء بالمدينة، وتداعيات تزايد ساعات طرح الأحمال لساعات طويلة.

وأكد المجلس في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “قرر خلال الاجتماع وضع خطة عامة فيما يتعلق بملف طرح الأحمال، واستثناء المرافق الحيوية منها مثل مستشفى ابن سينا التعليمي ومحطات النهر الصناعي، حتى يستمر تزويد خزانات الشركة العامة للمياه بالكمية المطلوبة من المياه وتوزيعها على الأحياء بسرت”.

وأشار المجلس إلى أن “الاجتماع بحث أيضا سبل تذليل الصعوبات أمام الشركة العامة للكهرباء في سرت، من أجل تشغيل محطة سرت المدينة بكامل طاقتها، ووضع خطة عامة فيما يتعلق بملف طرح الأحمال”.