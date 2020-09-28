“مكافحة الفساد” على طاولة “داخلية الوفاق”

شهدت قاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس، الأحد، مائدة مستديرة تحت إشراف وتنظيم الوزارة حول مكافحة الجريمة المنظمة عابرة الحدود ومكافحة الفساد.

وشارك في فعاليات المائدة أساتذة مختصون وخبراء ماليون وقانونيون وإداريون ومندوبون عن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة وممثلون عن القطاع الخاص أيضا.

وتمحورت الجلسة التي استمرت لثلاث ساعات على توضيح معنى الفساد وأنواعه وطرق مقاومته ومكافحته إضافة إلى التعريف بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها من طرف الدولة الليبية.

وأبدى الحاضرون ارتياحهم لقرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق باستحداث قسم يُعنى ويختص بمكافحة الإرهاب والجرائم المالية وغسيل الأموال مؤكدين على أهمية المشاركة الواسعة في هذه المائدة.

كما طرح المتحاورون في الجلسة جملة من الأفكار والآراء التي من شأنها الإسهام في القضاء على الفساد.

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