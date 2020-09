المقري: النواب والدولة خلقا أجساما سياسية مساوية لهما في المهام

أكد المحلل السياسي، عبدالله المقري، أن مجلسي النواب والدولة خلقا أجسامًا سياسية

تتساوى معهما في المسؤولية والمهام، وأنه كان بإمكانهما أن يعلنا عن نفاد صلاحيتهما

بانتهاء المدة المحددة في الوثيقة التي قدمتها الأمم المتحدة أثناء اجتماع الصخيرات.

وقال

المقري، من خلال تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

إن ما يسمى بمجلس الدولة كان عليه أن يسلّم المهام التشريعية لمجلس النواب، إلا أنه

رفض ذلك، وما كان من الأمم الأمم المتحدة إلا الصمت بدلًا من أن تصدر موقفًا حازمًا

لبطلان تعاطيه بنفس المهام التي تمت إحالتها إلى مجلس النواب، بل شكّلت من بين أعضائه

مجلسًا استشاريًا دون أن يتم انتخابه من الشعب، وبهذا يصبح أي مكوّن أو تنظيم أو جسم

ينتج عن ما يعرف بالحوار، باطل مالم يتم الرجوع بشأنه إلى الشعب.

