وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا في أجدابيا

أعلن المستشفى الميداني العسكري في مدينة أجدابيا، عن وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا بالمدينة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا على فيسبوك.

وقال المكتب، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا استلم 8 عينات اليوم، ظهر منها 3 حالات سالبة و5 حالات موجبة مُفصلّه تشمل 3 حالات مخالطة وحالتين جديدتين.

وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، فيما لم يسجل المستشفى الميداني العسكري أي حالة شفاء اليوم الإثنين.

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