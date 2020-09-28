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فريق ألماني يصل محطة السرير لرفع إنتاج الكهرباء

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مدير عام الإدارة العامة الإنتاج المكلف بالشركة العامة للكهرباء، الاثنين، بوصول فريق من شركة سيمنس الألمانية إلى محطة السرير الغازية بعد جهود مضنية من المفاوضات.

ونقلت الشركة العامة للكهرباء عن مدير الإدارة العامة قوله إن الفريق الأجنبي وصل محطة السرير لإجراء العمرات الجسيمة لثلاث وحدات (الأولى والثانية والثالثة) في المحطة، والوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي، والوحدة الخامسة بمحطة الزويتينة، لرفع القدرات الإنتاجية لمجابهة الذروة الشتوية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك عمرات لوحدات GE وهي الوحدة الرابعة شمال بنغازي والوحدة الأولى جنوب طرابلس والوحدة الأولى والرابعة الزاوية والوحدة الأولى والثانية الخمس والوحدة الجبل الغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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