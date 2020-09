قال رئيس ما

يسمى بمجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين، إن هناك توافقا بين أطراف الحوار

الليبي على أن يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي من الشرق وفق معايير معينة، وليس

بالتسمية من قبل مجلس النواب، مضيفا أن ما يسمى بمجلس الدولة سيكون له حق تسمية

بقية أعضاء مجلس إدارة المصرف.

