تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في امساعد

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية امساعد أمس عن تسجيل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا داخل قسم العزل.

وأهابت اللجنة في بيانها رقم عشرين بجميع المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات في الأماكن العامة وخاصة المستشفيات، والابتعاد عن التجمعات.

كما أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المدينة إلى غاية أمس بلغ مئتين وأربعا وثلاثين إصابة.

وأضافت اللجنة في تعميمها رقم مئة وسبعين حول مستجدات الوضع الوبائي بالمدينة أن عدد حالات الشفاء بلغ ثلاثا وتسعين حالة، بينما وصل عدد الوفيات بالكفرة إلى خمس وعشرين حالة وفاة.

هذا وشددت اللجنة على ضرورة ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي الذي قالت إنه أسهل السبل لتجنب العدوى.

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