ليبيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة

شهد مركب تليل السياحي في مدينة صبراتة، مراسم احتفالية اليوم العالمي للسياحة، تحت شعار “السياحة والتنمية الريفية”، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة ووكيل وزارة المواصلات وجهاز الشرطة السياحية وعميد بلدية صبراتة ورئيس الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة وصرمان وبعض منظمات المجتمع المدني وفوج الكشافة والمرشدات بصبراتة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الجهود لمنع رفع المواقع الأثرية الخمسة المعرضة للحظر من قائمة اليونسكو للمواقع الأثرية، وإبراز دور الشرطة السياحية في تأمين وحماية المدن الأثرية.

وأقيم على هامش الاحتفالية معرض تراثي للمقتنيات الشعبية والصور القديمة التي يصل عمرها إلى حوالي 200 عام.

كما شهدت الاحتفالية تكريم بعض العاملين في قطاع السياحة وبعض الكشفيين القدامى بوسام العمل الصالح، وقامت منظمة “شموع لا تنطفي” لذوي الإعاقة بتكريم رئيس هيئة السياحة بشمعه المنظمة، وفي ختام الاحتفالية قام المشاركون بزيارة لمدينة صبراتة الأثرية.

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