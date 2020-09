قال

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن هناك مشروعا تنفذه شركة تركية

لإنشاء محطة كهرباء ليبية، وإنه على وشك الانتهاء وسيكون مقره بالقرب من طرابلس.

وكشف

دونماز، عن أن قدرة المحطة الكهربائية، 1000 ميغا وات.

