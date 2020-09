الجزائر وتونس: يجب الدفع بمسار الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية

أجمعت دولتا الجزائر وتونس على ضرورة مواصلة

الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عقب

لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه قدم عرضا حول المحادثات التي جمعته بنظيره

التونسي عثمان الجرندي.وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن “الجزائر وتونس عازمتان على مواصلة

مساعيهما لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين”، مضيفة أن “التنسيق

والتشاور مستمر بين البلدين لمواجهة الإرهاب”.

