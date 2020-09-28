المتحدث باسم البعثة الأممية: الأمم المتحدة وألمانيا تعقدان اجتماعا وزاريا أكتوبر المقبل امتداد لـ«مؤتمر برلين»

نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، على لسان المتحدث باسم البعثة الأممية “جان العلم”، أن الأمم المتحدة وألمانيا سيستضفان اجتماعا وزاريا امتدادا لمؤتمر برلين في الخامس من أكتوبر القادم.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها، اليوم الإثنين، فإن المتحدث باسم البعثة الأممية جان العلم، أكد أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا في شهر يناير الماضي.

ويشارك في الاجتماع رفيع المستوى من وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلون كبار عن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية الرئيسية التي شاركت في مؤتمر برلين، إضافة إلى ممثلين عن الدول المجاورة لليبيا، وفق جان العلم.

وأضاف ناطق البعثة- بحسب وسائل الإعلام الموالية لـ”الوفاق”- أن الاجتماع يعتبر فرصة لتقييم الوضع في البلاد والحث على مزيد من التقدم في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وأشارت البعثة الأممية، عن انعقاد احتماعات ضمن صيغة محادثات لجنة اللعسكرية المشتركة 5 + 5 في مدينة الغردقة المصرية، وضم وفودا أمنية وعسكرية من الطرفين بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واحتضنت ألمانيا، قمة برلين حول ليبيا، مطلع العام الجاري، للتوصل لاتفاق سلام في ليبيا، بحضور المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، بحضور قادة فرنسا وروسيا وتركيا وألمانيا وإيطاليا والجزائر ومصر.