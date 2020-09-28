وزارة التعليم تتابع سيّر امتحانات الشهادة الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي

القبة 28 سبتمبر 2020 (وال)-قام وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الرحيم البركي صباح اليوم الإثنين، بجولة لتفقد سيّر امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بشقيها العلمي والأدبي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة.

هذا ويرافق السيد الوكيل في جولته كل من مدير إدارة الامتحانات بالوزارة السيد عمران زافير، ومدير إدارة حراسة المرافق التعليمية السيد محمد يحي التركاوي، ورئيس لجنة معدلات الأداء السيد أحمد بن دردف.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمراقبة التربية والتعليم القبة فرج الجازي، إن وكيل الوزارة رافقه في جولته السادة مراقب التربية والتعليم القبة، ومديري مكاتب الامتحانات والإعلام.

وأضاف الجازي أن السيد الوكيل اطلع خلال تلك الجولة، على سيّر الامتحانات، ومدى تقيد الطلبة ولجان الإشراف بالشروط والضوابط الاحترازية لمجابهة وباء كورونا.

وأشاد الجازي بدور لجان الإشراف والمعلمين ورجال الأمن، وإدارة الخدمات الصحية والأطقم الطبية، المواكبة لسيّر تلك الامتحانات والطلبة وأولياء أمورهم، لإنجاح هذا الاستحقاق في ظل ما تمر البلاد من ظروف.

وكان قد تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية بمراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة عدد (515) طالبًا وطالبة بقسميها العلمي والأدبي موزعين على عدد (5) لجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الرحيم البركي، أن وزارة التعليم ترفع شعار “سلامة طلابها أولا”، مشددا في الوقت ذاته على أن بناء الإنسان لا يجب أن يتوقف نتيجة لأي ظرف كان.

ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الرحيم البركي، إلى بذل مزيد من الجهود للتعايش مع هذه الجائحة، واستئناف العملية التعليمية والعودة للمقاعد الدراسية، مع التقيد بالشروط والضوابط الاحترازية المقررة من اللجنة الاستشارية.

وبدوره، أكد الطلبة الممتحنين أن الأسئلة في متناول الطلبة، ومن ضمن الأسئلة الاسترشاد التي وضعتها وأشرفت عليها وزارة التعليم. (وال-القبة) ع ع/ ر ت

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