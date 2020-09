أكد مجلس النواب الموازي، اليوم الاثنين، رفضه للمحادثات

أحادية الجانب التي تجري في أبو زنيقة والتي تقع خارج مظلة الأمم المتحدة معتبرا

إياها هي والعدم سواء، بحسب تعبيره.

وشدد المجلس في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، على أنه خارج أي محادثات، سواء محادثات أبو زنيقة أو غيرها، والتي

تقتصر على تقاسم المكاسب الشخصية ولا تغلب مصلحة الوطن والمواطن، ولا تهدف إلى رفع

المعاناة عنه وتمكينه من المشاركة السياسية الفاعلة لضمان نجاح الحوار.

وحمل المجلس المسئولية الكاملة للمشاركين في تلك

المحادثات، مؤكدا بأن مخرجاتها كونها وجهة نظر تفتقر لما وصفه بالأساس القانوني،

ولا تحظى بقبول الشعب الليبي.

The post مجلس النواب الموازي: محادثات أبو زنيقة هي والعدم سواء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24