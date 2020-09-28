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بلدية صرمان تقر إجراءات مشددة بسبب تفاقم الوضع الوبائي

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظرا لتفاقم الوضع الوبائي وزيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مدينة صرمان، وجه رئيس المجلس التسييري ورئيس لجنة مجابهة وباء كورونا في البلدية خطابا إلى كل من مدير الأمن، ورئيس الحرس البلدي، طالبا فيه بإيقاف الدراسة، وإغلاق المقاهي والمطاعم وأن يقتصر عملها على تقديم خدمات التوصيل والمناولة السريعة، وكذلك منع التجمعات بكافة أشكالها والمناسبات الاجتماعية، وتوزيع السيولة النقدية عن طريق المندوبين بالمصارف.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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