جونسون لأردوغان: يجب تسوية الأزمة الليبية “سياسياً”

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، تطورات الأزمة الليبية.

وقال مكتب جونسون في بيان، إن جونسون أكد لأردوغان، ضرورة إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الصراع القائم في ليبيا.

وأضاف البيان أن جونسون أبلغ الرئيس أردوغان أنه “قلق بشأن التوترات في شرق البحر المتوسط، ورحب بأنباء عن اتفاق تركيا واليونان على إجراء محادثات”.

يشار إلى أن أردوغان الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق، حيث أرسل لها مختلف أنواع الأسلحة والمقاتلين المرتزقة، وفق العديد من التقارير السابقة.

ونشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، الشهر الماضي، مقالاً يُشير إلى رغبة أردوغان في إرسال منظومة إس-400 الروسية إلى ليبيا وسوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية