أكدت منظمة “هاتف الإنقاذ” غير الحكومية المَعنية برصد

قوارب المهاجرين في المتوسط، مصرع 190 مهاجرًا إثر غرق قواربهم خلال شهر سبتمبر الجاري

قبالة السواحل الليبية، متهمة دول الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع خفر السواحل التابع

لحكومة الوفاق غير المعتمدة بهدف إجبارهم على العودة إلى ليبيا لا من أجل إنقاذهم.

ورصدت المنظمة، في تقرير لها، ارتفاعًا ملحوظًا بحوادث غرق

المهاجرين في وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، مؤكدة تلقيها إخطارات من المئات

من الأشخاص ممن كانوا على متن قوارب يحاولون الوصول إلى أوروبا ويواجهون مصاعب بالإبحار.

وقالت المنظمة، إن سفينة “آلان كردي” الإنسانية

تمكنت من إنقاذ بعض المهاجرين، في حين تمت إعادة أغلب الباقيين إلى ليبيا.

The post “هاتف الإنقاذ”: مصرع 190 مهاجرا إثر غرق قواربهم قبالة السواحل الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24