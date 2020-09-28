ليبيا – أكّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد أنّ العرب فى عام 2011 و2012 قرّروا إحالة الملف السوري والليبي للأمم المتحدة، وتمّ اتخاذ القرار بناء على الدول المتحكّمة فى الدولتين.

أبو الغيط وفي مقابلة مع برنامج “مع جنرال” الذي بُثَّ على قناة “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد وبشأن العلاقات العربية التركية، قال: “تركيا أخذت مواقف حادة من الجامعة العربية من دول عربية محدّدة بالاسم، وتركيا تحتلُّ شمال سوريا في مناطق بأدلب وشمال كردستان، وتوجد بقوة على الأرض العراقية والليبية”.