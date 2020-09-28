المشري يكشف فحوى لقاءات المغرب

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إن اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية.

وأضاف المشري في تصريحات صحفية أن المجتمعون في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية.

وأكد المشري أن هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة، وسيُعقد يوم الخميس القادم لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها.

وبين المشري أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، بل استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017.

وقال المشري إن مجلس الدولة سيتجيب إذا دُعي لأي حوار يؤدي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإنهاء مشروع الانقلاب العسكري على حد وصفه.

وأوضح المشري أن المسارات المتخذة في الحوار السياسي هي ثلاثة مسارات:

مسار يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية وهذا المسار مؤجل حالياً، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية (وهو ما بدأنا فيه بالفعل).