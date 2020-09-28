المشري: نستغرب من عدم تشاور معيتيق مع أي أحد

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أن البعثة الأممية في ليبيا تحاول أن توسع قاعدة الحوار ، مبينا أن أي مخرج من مخرجات الحوار لابد أن يتم اعتماده من الأجسام الشرعية.

وقال المشري في تصريح صحفي إن ما يتردد من إشاعات في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك اتفاق لتولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي وأن يكون خالد المشري نائبا للمجلس الرئاسي غير صحيح جملة وتفصيلا.

وبين المشري أن هناك تشويش متعمد لعرقلة مسارات الحوار مصدره المستفيدون من الوضع الحالي والذي لا يمكن القبول باستمراره.

ووصف المشري في تعليقه على الاتفاق بين عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وقائد الجيش خليفة حفتر أنه انقاذ للأخير من الغرق، أمبينا أن النفط سيفتح غصبا عن أنف حفتر، بحسب تعبيره.

وقال المشري إنه يستغرب من عدم تشاور معيتيق مع أي أحد، مؤكدا أنه اتخذ قراره منفردا، مضيفا أنه يجب أنه طلب من الرئاسي أن لا يمر ما قام به معيتيق دون مسائلة.