أكدت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، إن قسم التحقيقات

بمكتب النائب العام، قرر حبس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ميلاد

الطاهر على خلفية تهمة نهب أموال عامة.

The post عاجل// مصادر: النائب العام يحبس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير المعتمدة ميلاد الطاهر بتهمة نهب الأموال العامة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

