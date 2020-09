نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية اليوم الاثنين قوله إن الجولة الجديدة للحوار الليبي في بوزنيقة المغربية تم تأجيلها.

